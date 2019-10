Tutte le proprietà benefiche della zucca

La zucca non deve mancare nella nostra alimentazione nel cambio stagionale autunnale.

È un ortaggio il cui colore arancio acceso mette subito di buon’umore. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee è la protagonista indiscussa di molte ricette settentrionali. Dal sapore dolce e vellutato può essere utilizzata per preparare gustose frittelle e vellutate. Ideale per risotti e minestroni. Molto apprezzati sono i suoi fiori e semi. Non fa ingrassare perché apporta poche calorie all’organismo in quanto è composta principalmente da acqua.

Fonte di fibre e vitamine A, C, E, B. È in grado di apportare innumerevoli benefici al nostro organismo. Scopriamo i principali:

- Contrasta i radicali liberi: la zucca è fonte di betacarotene considerato un potentissimo antiossidante che mantiene la pelle giovane ed elastica;

- Alleata della salute del cuore: è in grado di abbassare la pressione sanguigna migliorando la circolazione e contrastando i rischi di ictus e infarti; - Infonde benessere e vitalità: contiene magnesio e triptofano, sostanze che aiutano la produzione della serotonina, l’ormone della felicità. Utile nel periodo del cambio stagionale autunnale per recuperare energie e vitalità;

- È un elisir di bellezza: dalle proprietà emollienti, nutritive e protettive. Serve per purificare la pelle, fortificare i capelli e rafforzare le unghie che tendono a spezzarsi e sfaldarsi;

- Combatte la ritenzione idrica: benefica contro la cellulite e gli inestetismi connessi. Grazie al suo alto contenuto di acqua fa sentire il senso di sazietà. Aiuta a dimagrire;

- Regolarizza l’attività intestinale: questo ortaggio è una fonte preziosa di fibre che aiutano a combattere la stitichezza e il gonfiore. è in grado di riequilibrare la flora batterica. Indicata anche per chi soffre di stipsi, coliti ed emorroidi. I suoi semi rappresentano un efficace aiuto contro i parassiti intestinali.