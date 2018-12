Salvini contro i cattivi maestri: "Sbagliato non fare il presepe in classe"

Come ogni anno, mentre l'Avvento ci perta verso il Santo Natale, spuntano presidi e dirigenti scolastici che vogliono tenere il presepe fuori dalla propria scuola. "Non vogliamo disturbare la sensibilità dei bambini di altre religioni" , è la scusa adottata e riversata addosso ai genitori che hanno ovviamente protestato contro questa assurda decisione. "Siamo in Italia, penso che nessun bambino di qualunque religione si offenda per il bue, l'asinello e Gesù Bambino - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini - io, il presepe, lo faccio e spero che non ci sia un educatore che pensa che Gesù Bambino dia fastidio a qualcuno..." .

A Padova è polemica per un post pubblicato sulla propria pagina Facebook da don Luca Favarin. Il prete, noto anche internazionalmente per le sue posizioni "fuori dal coro", soprattutto sulle tematiche relative all'accoglienza e alla gestione dei flussi migratori, ha invitato a "non fare il presepe" per "rispetto dei poveri" . A Ivrea, invece, alcune scuole hanno deciso di ritirarsi dal concorso per presepi per "rispettare i bambini delle altre religioni" . A Favaro Veneto, nell'entroterra veneziano, la Natività è salta perché, a detta del dirigente scolastico, erano venuti a mancare i fondi per comprare la grotta e la Sacra Famiglia. Peccato che, quando un consigliere regionale della Lista Zaia, Gabriele Michieletto, ha comprato e portato personalmente un presepe all'Istituto Alpi, il dirigente lo abbia rifiutato. La lista, insomma, è lunga. E tenderà ad allungarsi con l'approssimarsi del Santo Natale.