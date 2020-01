Salvini e il commento social a Francesca Verdini: "Bella. Punto"

Francesca Verdini e Matteo Salvini sono ormai una coppia a tutti gli effetti e non fanno nulla per nascondersi. Il leader della Lega è il politico italiano maggiormente attivo sui social, dove condivide sia la sua quotidianità politica sia quella privata, della quale fa ormai parte a pieno diritto anche Francesca Verdini.

Le interazioni tra i due sono sempre più frequenti, così come la coppia non esita di mostrarsi nelle immagini pubbliche. Ha fatto il pieno di like, per esempio, lo scatto pubblicato da Matteo Salvini nei primi giorni dell'anno per gli auguri ai suoi seguaci. Una foto normale, un selfie come tanti che si scattano le coppie innamorate, che li ritrae in montagna, esattamente a Bormio, insieme a Francesca Verdini, che lo bacia sulla guancia. Un grande sorriso campeggia sul volto del leader della Lega,che con un grande cuore rosso ha ringraziato i suoi seguaci per l'affetto ricevuto.

Matteo Salvini e Francesca Verdini fanno coppia fissa dalla fine del 2018, dopo la fine della relazione tra il politico ed Elisa Isoardi. Lei è figlia di Denis Verdini, un nome noto alle cronache politiche per essere stato un parlamentare italiano per diverse legislature. Sua figlia Francesca non ha mai avuto un grande interesse per la politica, se non in gioventù e in ambiente scolastico. È affascinata dal mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura, ambiti che ha abbracciato e nei quali lavora tutt'oggi. Il legame tra i due sembra essere più solido che mai e anche sui social network non mancano i commenti reciproci alle foto. È soprattutto uno, quello che ha maggiormente attirato l'attenzione degli utenti del web. Nonostante Francesca Verdini abbia il profilo Instagram chiuso, forse proprio per preservare la sua privacy, in molti hanno notato il messaggio compiaciuto lasciato dal leader della Lega sotto una delle ultime foto della sua fidanzata. Un commento brevissimo, stringato ma sicuramente efficace. " Bella. Punto ", ha scritto Matteo Salvini tradendo tutto il suo apprezzamento per la compagna. Quella pubblicata dalla Verdini è una foto al naturale, senza trucco e con abiti casual. Niente di patinato per la giovane Francesca, seduta sul balcone di una finestra con un paio di grossi anfibi ai piedi e indosso una felpa extralarge. Una bellissima ragazza acqua e sapone e forse è anche questo che piace di lei a Matteo Salvini, che dimostra di apprezzare la sua fidanzata anche con mise semplici e non appariscenti.

La coppia è reduce da una vacanza sulla neve nel cuore delle Alpi, dove Matteo Salvini ha portato anche la sua piccola Mirta. Dalle foto pubblicate sul settimanale Chi in edicola, le prove di famiglia allargata per Mattero Salvini pare siano andate molto bene. Francesca Verdini ha solo 26 anni, venti in meno di Salvini, ma ha saputo conquistare le simpatie della piccola Mirta, di 7 anni. Per quasi una settimana, i tre si sono divertiti tra coccole, giornate sugli sci e cene formato famiglia. La ragazza ha seguito la figlia di Salvini in ogni momento della giornata, occupandosi di lei quando il padre ha dovuto far fronte agli impegni politici e pare che tra le due ci sia un ottimo feeling. Non è escluso che questa vacanza abbia convinto ancor di più Matteo Salvini dell'amore verso Francesca Verdini.