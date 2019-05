Salvini irride la protesta coi cartelli del Pd: "Come mia figlia di 6 anni vi divertite a fare i disegnini..."

Il Partito Democratico, brandendo cartelli, protesta nell'aula di Montecitorio contro Matteo Salvini e il diretto interessato risponde ironizzando e irridendo gli avversari politici. "Anche mia figlia, che ha sei anni, si diverte con i disegnini" , è stata, infatti, la replica del ministro dell'Interno, in aula alla Camera per rispondere all'appuntamento del "Question Time".

Alcuni deputati dem hanno sventolato forte e in alto alcuni cartelli con scritte che attaccano il leader della Lega. Per esempio, nel foglio esposto da Alessia Morani c'era stampato il numero "49", che si riferisce ovviamente ai 49 milioni di euro che il Carroccio dovrebbe restituire allo Stato italiano.

Nel cartello tenuto in mano da Alessia Rotta, invece, compare la scritta "Non sei il benveuto", in esplicito riferimento al alcuni striscioni simili o addirittura identici che sono stati fatti rimuovere dalle forze dell'ordine in occasione di alcuni comizi elettorali tenuti dallo stesso responsabile del Viminale, come successo per esempio a Brembate (Bergamo).

Il ministro Salvini era impegnato nell'emiciclo proprio per rispondere allìinterrogazione parlamentare del Pd sugli striscioni rimossi. C'è stata molta bagarre e non senza problemi la presidente di turno, Mara Carfagna, ha richiamato l'aula all'ordine.