Salvini stoppa CasaPound: "Non sono interessato ai voti di altri"

"Non ho bisogno di voti di altri, né mi interessano i voti di 'Tizio e Caio'" . Intervistato da Rtl 102.5 Matteo Salvini ha stoppato l'offerta del leader di Casapound, Simone Di Stefano, che ieri si è detto pronto a sostenere un eventuale "governo Salvini". "Non mi interessa il sostegno di altri - ha insistito il segretario leghista - a me interessa il voto degli italiani. Io voglio portare avanti il nostro programma, della coalizione di centrodestra. Altrimenti minestroni non ne faccio" .

"Non faccio nomi per rispetto ma ho le idee molto chiare" . Salvini ha già bene in mente la squadra di governo che vorrebbe formare dopo le elezioni politiche del 4 marzo. "Io ai miei ministri chiederò di avere la scrivania in mezzo alla strada, perché, se la politica non ascolta, muore" , spiega annunciando che vorrebbe un ministero per il Turismo e, soprattutto, un dicastero dedicato ai disabili, perché "i quattro milioni di persone che sono gli ultimi, per me saranno i primi" . A far discutere, però, sono le eventuali alleanze che il leader leghista potrebbe intrecciare dopo il voto rompendo così l'alleanza con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Un'eventualità che lo stesso segretario lumbard smonta.