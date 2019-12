Se l'antirazzismo diventa un nuovo razzismo intellettuale L'accusa (a sproposito) è diventata un'arma per zittire il nemico politico

Razzista. Quante volte avete letto o sentito pronunciare questa parola nell'arco del 2019? Tante, troppe volte. Le agenzie di stampa hanno battuto il termine «razzismo» più di 2.500 volte, sette volte al giorno. Razzista è un termine inflazionato, liofilizzato, privato del suo significato. La sinistra lo ha usato come un randello per zittire tutto quello che sta alla sua destra, indiscriminatamente trasformando in una folle eterogenesi dei fini chi pronuncia quel termine in qualcosa di molto simile al suo significato. Mi spiego: il razzismo esiste e va combattuto, ma se tutti siamo razzisti - come buona parte dell'intellighenzia radical sostiene - nessuno è razzista.

Se dire prima gli italiani, chiudere i porti, affermare che i flussi migratori vanno regolati, denunciare che nelle periferie delle nostre città esiste un problema di sicurezza legato spesso all'immigrazione, se scrivere in un articolo la nazionalità di chi commette un reato e usare la parola zingaro è razzista, beh allora abbiamo un problema. E non è il razzismo. Ma è tutto quello che di straforo stanno infilando dentro la categoria «razzismo» per tappare la bocca all'avversario, per chiudere un discorso che non hanno la forza di aprire e terminare un dibattito che non saprebbero come concludere. E il vero paradosso è proprio questo: il razzismo intellettuale degli antirazzisti contro i presunti razzisti.

«Razzista» è la lettera scarlatta da appiccicare sulla fronte dell'avversario per delegittimarlo, per togliergli agibilità politica e lasciarlo fuori dalla zona a traffico limitato del pubblico dibattito.

E a beneficiare di questo casino lessicale e ideologico sono proprio i veri (pochi) razzisti, che finiscono per mimetizzarsi nella massa informe del «razzista diffuso», il nemico pubblico inventato ad hoc per dare agio alla sinistra di lustrare, a favore di telecamera, il proprio buonismo affettato.

L'Italia non è il Paese dell'onda nera - troppe volte annunciata e mai (fortunatamente) arrivata -, l'Italia è il Paese dell'accoglienza e del buonsenso. Buonsenso che ci auguriamo nel 2020 ci permetta di archiviare, almeno per un po', la falsa emergenza razzismo per occuparci di cose più serie.