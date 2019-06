Al seggio elettorale coprono il crocifisso con lo scotch

Alcuni criticano la forma, altri la sostanza. La legge non è stata violata, ma quel crocifisso coperto con lo scotch in un seggio elettorale non può non sollevare polemiche. In fondo siamo nell’epoca dei comizi elettorali rosario in mano, della Cei poco attratta da Salvini e dell’eterno dibattito tra laicismo e tradizioni culturali. Gesù oscurato col nastro adesivo non è cosa che passa inosservata.

Non stupisce dunque che qualcuno abbia storto il naso entrando in uno dei seggi di Signa, piccolo comune nel Fiorentino dove oggi si vota il ballottaggio tra il candidato sindaco del Pd, Giampiero Fossi (sostenuto da Pd e liste civiche), e quello di centrodestra, Vincenzo De Franco (sospinto da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia). “ Quando sono arrivata al seggio - racconta a IlGiornale.it Guaretta Irina, rappresentante di lista - la scrutatrice mi ha fatto vedere che indossava un rosario e mi ha detto di averlo messo in segno di protesta perché la presidente aveva tappato con dello scotch il crocifisso sulla porta ”. Nella foto si vedono larghe strisce di nastro adesivo a coprire il simbolo cristiano. Una verticale, l’altra orizzontale. Sotto, coperta, il Cristo in croce.

Inevitabili le proteste. “ Sono andata a chiedere alla presidente il perché di una simile scelta - insiste Irina - e lei mi ha detto che per legge lo può fare ”. In effetti, alcune sentenze giugiziarie vanno in questa direzione. Oltre a quella di Modena, secondo la Corte di Appello di Perugia “ tra ciò che la sala delle elezioni deve avere non è affatto menzionato o considerato il crocefisso ” e quindi è opportuno che “ la sala destinata alle elezioni sia uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di simboli che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore ”. Croce compresa.

“ Effettivamente - ammette anche Filippo La Grassa, segretario Lega piana fiorentina - la polizia ci ha detto che forse non è il massimo, ma lo poteva fare. La legge glielo permette ”. Restano però le critiche del Carroccio. “ Sinceramente lascia sbigottiti - aggiunge - la volontà grottesca della presidente di Seggio, per di più moglie del candidato sindaco del Pd, di coprire il crocifisso. Questo è un gesto di volgare miopia sì, ma anche gravemente offensivo della sensibilità che la maggior parte dei signesi e degli italiani. È inaccettabile che chi dovrebbe rappresentare il popolo italiano nella sua interezza anteponga a concordati e leggi dello stato i propri personali convincimenti. Un gesto del quale dovrebbe solo vergognarsi ”.