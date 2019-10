Serena Grandi: "Vedevo delle presenze e ho dei flash sul futuro"

Ospite di Mattino Cinque, Serena Grandi rivela le sue esperienze di contatto con l'aldilà: "In una vecchia casa io e mio figlio vedevamo delle presenze e ho dei flash che mi anticipano il futuro".

Durante un periodo particolarmente difficile della sua vita - in un anno aveva perso il padre, il compagno e l'ex marito - Serena Grandi rivela di aver percepito una presenza nella sua vecchia casa. "Ricordati che i muri hanno memoria! Se non ti trovi bene in una casa vuol dire che c'è qualcosa che non va", ammonisce l'attrice. "Se me lo dici così mi spaventi pure, che ansia", prova a sdrammatizzare la padrona di casa Federica Panicucci.

Serena Grandi confessa di aver percepito una presenza che addirittura attraversava i muri: "Aveva la pelle scura e una magliettina rosa, lo vedevo sempre di traverso". Secondo l'attrice, a giustificare tale presenza e il suo aspetto, sarebbe stato il passato di quella vecchia casa in cui abitava in quel periodo: "Ho scoperto che questa casa era, prima, dell'ambasciata nigeriana". Questo, secondo Serena, spiegherebbe la pelle scura dell'uomo che vedeva attraversare i muri. La musa di Tinto Brass afferma che tale presenza era stata vista anche dal figlio Edoardo: "Da allora non abbiamo più visto niente".

"Io sono una streghetta, a volte ho paura di me stessa, però ormai ho fatto pace con questa mia storia di sentire le cose troppo in fretta e più avanti degli altri", confessa Serena Grandi. E in effetti, le esperienze "paranormali" vissute dall'attrice sono molte. Una notte la donna sentì un brivido freddo lungo la schiena nel momento esatto in cui morì sua madre che abitava lontana da lei e con cui si era sentita poco prima al telefono: "Io avevo sentito questa spada di ghiaccio nella mia schiena".

In un'altra occasione, Serena racconta di aver avuto dei "flash del futuro": "Ero a Fregene, giocavo al pallone, facevo i bagni, non ero ancora famosa. A un certo punto mi passa questa cosa davanti che mi dice: 'tu lo sai che c'è ancora poco tempo per cui tu starai tranquilla a giocare coi tuoi amici senza reggiseno, perchè tra un po' non lo potrai più fare perché sarai troppo famosa'". "Dopo tre mesi ero la donna più famosa d'Europa", chiosa il sex symbol degli anni ottanta.

