Morena Zapparoli: "Nel mio gatto ritrovo l'energia di Funari"

Ospite di Mattino Cinque, in un talk sui rapporti con l'aldilà, Morena Zapparoli, vedova dell'indimenticato Gianfranco Funari, rivela di ritrovare nel suo gatto, "l'energia positiva" del marito scomparso.

Fin dal principio Morena Zapparoli puntualizza che il suo non è un classico caso di contatto con l'aldilà: "Penso che i defunti stiano in un'altra dimensione e non possano comunicare con noi in senso classico". "Però credo che ci sia un'energia nell'universo e che quindi le persone che abbiamo tanto amato e che non ci sono più, in qualche modo possano, attraverso l'energia, mandarci dei messaggi positivi", aggiunge la donna.

Nel caso di Morena Zapparoli, questa "energia positiva" arriva attraverso il suo gatto. Poco prima della sua morte, Funari aveva espresso il desiderio di prendere un gatto, una volontà a cui la sua vedova dà seguito dopo la scomparsa dell'uomo. Morena rivela che il suo gatto tende a mettersi vicino alle foto e ai ricordi di Gianfranco e - come un vero mattatore - quando vede una telecamera si mette in posa: "Sento che c'è un filo rosso tra Gianfranco e questo gatto".

Nonostante questa sensazione, però, Morena Zapparoli mantiene ben salda la sua razionalità: "Non so se parlare di reincarnazione, non mi voglio pronunciare in un senso preciso, non sappiamo nulla di questo argomento. Ma c'è qualcosa in questo gatto che mi ricorda Gianfranco". "È come se fosse un'energia positiva, che non si disperde nell'universo e che può tornare magari anche attraverso altre creature", aggiunge fiduciosa la vedova di Funari, che mostra anche una testimonianza filmata dei comportamenti del gatto.

Morena tiene molto a non essere fraintesa: "Non penso che sia la reincarnazione di Gianfranco". "Però penso che l'energia dell'universo possa ritornare", chiosa la Zapparoli ribadendo il concetto del "messaggio positivo" da parte degli affetti scomparsi.

