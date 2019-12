Serena Rutelli: "Dopo il Gf la mia famiglia biologica è sparita"

Rispondendo ai suoi fan su Instagram, Serena Rutelli ha rivelato che la sua famiglia biologica - dopo essersi fatta viva durante il Grande Fratello - è sparita: "Cercavano solo visibilità, lo avevo previsto".

La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ha conquistato il pubblico dell'ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d'Urso con la sua semplicità e con la sua storia personale. Serena Rutelli è stata infatti adottata insieme alla sorella Monica dalla coppia formata dalla conduttrice di Forum e dall'ex sindaco di Roma. Durante il periodo della sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello, alcuni membri della sua famiglia d'origine erano venuti allo scoperto per cercare un riavvicinamento con la ragazza.

In quei giorni, Serena Rutelli aveva lasciato le porte aperte a un contatto con suo fratello, mentre aveva respinto la richiesta di riconciliazione da parte della madre biologica, perché troppo ferita dal suo comportamento pregresso. Adesso, però, a sei mesi da queste suppliche di riavvicinamento, la situazione sembra aver preso una triste piega.

Rispondendo ai suoi fan su Instagram, Serena Rutelli rivela quello che già i più maliziosi si aspettavano: "Non si sono mai più fatti sentire". "Se avevano tutta questa voglia di stabilire un rapporto con me, perché sono spariti?", si chiede retoricamente la ragazza. Ma la giovane, che più volte ha dimostrare la sua maturità, ha già la sua tristemente realistica risposta: "Hanno fatto la sceneggiata in tv e poi basta".

"Ma avevo previsto che sarebbero venuti fuori solo per avere un briciolo di visibilità", aggiunge Serena con un pizzico di amaro cinismo. Quando a Barbara d'Urso giunsero le richieste di riavvicinamento da parte della famiglia d'origine, la conduttrice del Gf sostenne di averlo comunicato anche a Barbara Palombelli, che subito avallò la scelta di rendere partecipe anche la figlia. Evidentemente la giornalista e conduttrice era conscia che Serena avrebbe avuto la forza anche di resistere ad eventuali nuove delusioni.

Il rapporto tra la Palombelli e Serena è infatti molto forte ed è stata proprio la giovane a ribadire su Instagram di considerarla la sua unica mamma: "Lo era prima, lo è adesso, lo sarà sempre". "Ci sono cose che non riesco ad affrontare e non riuscirei a perdonare mia madre", ha aggiunto riferendosi alla donna che l'ha partorita. "Sono fatta così. E poi una famiglia ce l’ho", ha chiosato sicura la giovane Rutelli.

