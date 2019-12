Il web contro l’enorme albero di Natale di Britney Spears: "Pacchiano come lei"

Sta facendo discutere il web il gigantesco albero di Natale che Britney Spears ha deciso di concedersi per queste feste. Se nei giorni scorsi tanto si è parlato degli alberi allestiti in casa di Kim Kardashian dove, oltre a un gigantesco albero di Natale che troneggia in salotto, anche ogni albero del parco che circonda la sua villa di Los Angeles, e sono centinaia, è stato addobbato con migliaia di luci colorate, adesso è la popstar a vincere la gara a chi fra le celebrities ha l’albero di natale più grande e sontuoso. Non c’è che dire. Guardando la foto postata da Britney Spears su Instagram, mentre posa abbracciata al fidanzato Sam Asghari, 25 anni, davanti a un albero di cui non si riesce a intravederne la cima, ma deve essere molto alto a giudicare da quanto è larga la base, il titolo di regina degli Alberi di Natale è decisamente suo. L'albero, come prevedibile, ha attirato subito l’attenzione degli hater che lo ritengono " cafone e pacchiano, proprio come lei, ricorda i suoi terribili costumi di scena... ".

" Ci hai messo anche le renne alla base? Ma che è? Hai appaltato un’azienda edile per erigere questa mostruosità? ", le scrivono a decine, mentre in molti si chiedono come la star, che si è ritirata a tempo indefinito dalle scene per dedicarsi al suo benessere psicofisico " riuscirà a pagare la bolletta ora che non canta più e i suoi dischi vendono pochissimo ". È infatti, oltre all’altezza davvero imperiosa dell’albero, non si sa se finto o vero, con buona pace degli ambientalisti, è proprio l’incredibile sfavillio di luci a impressionare gli utenti che non mancano di commentare sui social quanto " sia sprezzante e indelicato " fare un albero così ricco verso chi invece vivrà il Natale stretto nella morsa della crisi economica. " Ma certo, all’ex stellina Disney ed ex artista, se mai di artista si può parlare nel suo caso, cosa gliene importa della gente? ".

Se secondo alcuni " vuole dimostrare ai suoi fan quanto è diva sfoggiando un albero da Maestà imperiale ", altri ribattono che " per fare un albero così grossolano e mal decorato deve avere davvero qualche serio problemino... " e queste parole bruciano ai fan di Britney che subito si fanno sentire, difendendo la loro beniamina. Proprio loro, le settimane scorse, avevano scritto, come riporta The Blast, di essere " preoccupati per il suo stato mentale " dopo alcune foto postate sui social in cui la popstar sembrava " un po' troppo su di giri ", come se l’esaurimento nervoso fosse tornato a fare capolino.