“6 mesi di messaggi”, ecco come Ricky Martin ha conquistato il marito

Negli ultimi giorni si parla molto di Ricky Martin e di suo marito Jwan Yosef dopo l'annuncio della nascita del loro secondo figlio Renn. Oltre alle polemiche che scoppiano puntualmente ogni qualvolta che il cantante presenta un nuovo figlio, è suo marito a suscitare grande curiosità nelle ultime ore.

Jwan Yosef è un artista svedese di origini siriane che ha fatto scoppiare il cuore del cantante portoricano. Ricky Martin ha dichiarato tempo fa di averlo corteggiato per ben 6 mesi prima di riuscire un primo appuntamento con lui. Un tempo lunghissimo durante il quale i due hanno imparato a conoscersi con molto rispetto l'uno dell'altro: “ Sono stato io a contattarlo per primo e abbiamo chattato per circa sei mesi. Fino a quel punto, ci eravamo solamente mandati dei messaggi, parlavamo della vita e dei nostri problemi esistenziali. Nulla di sexy e nulla di sessuale. Non mi ha mai mandato le sue foto sexy e viceversa. ”

Quasi una rarità, un corteggiamento all'antica avvenuto con un sistema moderno, che ha permesso ai due di approfondire la conoscenza reciproca, fino ad arrivare all'incontro, che ha cambiato la loro vita: “ Quando l’ho visto, mi sono detto: “Io sposerò questo ragazzo”. E anche per lui è stato lo stesso. Ovviamente lui me lo ha confermato molto tempo dopo, è giusto all’inizio tenersi per sé alcuni pensieri. Quando l’ho visto, mi ha tolto il fiato. ”