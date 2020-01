Tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini è (di nuovo) amore

L’amore tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero nella casa del Grande Fratello Vip spagnolo ha concentrato l’attenzione dei media, soprattutto perché lei ha varcato la soglia della porta rossa dichiarandosi legata a Hugo Sierra, padre di suo figlio.

La lontananza dal compagno e la vicinanza a Onestini hanno dato vita ad un triangolo amoroso che ha tenuto incollati gli spettatori spagnoli e fatto chiacchierare anche quelli italiani. All’uscita di Adara dalla Casa, però, l’idillio sembrava essersi sgretolato: lei ha fatto numerosi passi indietro e ha detto di non essere più innamorata di Gianmarco che, sempre sostenuto dal fratello Luca, si è tirato indietro senza nascondere la profonda amarezza per quanto successo.

Nelle ultime ore, però, la Molinero ha confessato di essere ancora innamorata del giovane Onestini e pare abbia ottenuto anche il bene placido di Luca, fratello maggiore di Gianmarco. Protagonisti dello spin off del Grande Fratello Vip spagnolo, El tiempo del descuento, Adara e il giovane bolognese si sono riavvicinati tanto che lei, uscita dal programma, ha guardato negli occhi il futuro cognato e ammesso di essersi resa conto di provare un sentimento molto forte per Gianmarco.