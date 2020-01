Gianmarco Onestini vittima di bullismo dopo la storia con Adara Molinero

L’esperienza al Grande Fratello spagnolo non è stata una delle più felici per Gianmarco Onestini che, dopo aver sognato una storia con Adara Molinero, ha dovuto fare i conti con la realtà e con la crudeltà di alcuni personaggi.

Lo studente bolognese ha fatto molto chiacchierare per essere stato protagonista del triangolo amoroso con la coinquilina spagnola, già legata a Hugo Sierra, e madre di un bambino nato proprio da questa relazione. Nonostante la storia con l’uomo, però, la Molinero ha confessato di essersi innamorata di Onestini, salvo poi mollarlo in diretta dopo la fine – e la vittoria – al Grande Fratello iberico. Durante l’ospitata alla trasmissione Sábado Deluxe, Adara ha ufficializzato la fine della relazione con Hugo e accusato Gianmarco di essere stato la causa di questa rottura definitiva con il padre di suo figlio.

Le dichiarazioni della Molinero hanno lasciato basito il fratello di Luca Onestini che, invece di essere sostenuto dai presenti in studio, ha continuato a subire accuse di ogni genere. Tutti, infatti, hanno ritenuto inopportuno il suo atteggiamento: da uomo, secondo qualcuno, non avrebbe dovuto intromettersi in un rapporto di coppia. Nonostante molti, però, si sono schierati dalla parte di Gianmarco, tanti altri hanno iniziato a rivolgergli accuse ed offese di ogni genere che hanno portato il ragazzo ad allontanarsi per un po’ dai social.

In uno degli ultimi interventi su Instagram, dunque, Onestini junior ha spiegato i motivi della sua assenza dalla rete e reso noto cosa sta accadendo dopo la sua uscita dal Gran Hermano e la storia con Adara Molinero. “ Mi dispiace se non sono stato presente ma mi fa molto male. Mi fa male l’assurdo bullismo che sto ricevendo da parte della televisione, che arrivano a inventare completamente le notizie solo per parlare male di me esattamente come facevano con i bulli della scuola quando ero bambino – ha detto Gianmarco riferendosi alla tv spagnola -. Ora non sto bene perché, nonostante tutto, sono umano e la costante mancanza di rispetto e la violenza psicologica causano ancora più dolore di una lesione fisica ”.

Dalla sua parte, come sempre, il fratello Luca che lo ha difeso e sostenuto nel corso della sua esperienza nella Casa di Telecinco.