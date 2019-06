Adesso anche in My Little Pony c'è una coppia omo

Se per Elsa di Frozen la Disney si è trovata davanti tanti fan contrariati, i produttori di My Little Pony - L'amicizia è magica hanno avuto vita facile. La serie animata basata sui Mini Pony, i celebri giocattoli di Hasbro, ha già la sua prima coppia lesbica di protagonisti. I due personaggi si chiamano zia Holiday e zia Lofty e hanno debuttato nell’episodio Cutie Mark Crusaders per sempre, il 12esimo della nona stagione. La puntata ha esordito in Italia lo scorso 21 maggio su Cartoonito ma negli Stati Uniti è andata in onda il 15 giugno, in occasione del Gay Pride.

Le zie Holiday e Lofty sono le due parenti che si offrono di prendersi cura di Scootaloo quando i suoi genitori sono costretti a lasciare Ponyville per lavoro. Nicole Dubuc, la showrunner del cartoon (candidata all’Emmy per Transformers: Prime), ha spiegato a Buzzfeed News le motivazioni che l’hanno spinta a questa scelta. “ Penso sia fantastico – ha dichiarato – poter mostrare che ciò che definisce una famiglia è solo e soltanto l’amore. Questo, per me, è il nucleo di My Little Pony ”.

My Little Pony, arriva la prima coppia LGBT

Josh Haber, l’altro showrunner del cartone, ha le idee ancora più chiare in merito. “ La diversità e la sua rappresentazione – ha raccontato – è davvero importante per i bambini per tante diverse ragioni, ed è la mia priorità su ogni progetto a cui lavoro ”.