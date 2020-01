Calci, pugni e spintoni: aggredita un'altra troupe di Striscia la Notizia

Dopo il gravissimo fatto delle coltellate ricevute dall’inviato di "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti rimasto miracolosamente illeso, un’altra troupe di “Striscia” è stata aggredita. Si tratta della giovane inviata Erica senza k, che stava facendo insieme alla sua troupe un servizio a Cosenza. Erica si trovava nei pressi dello stadio per realizzare un servizio sui parcheggiatori abusivi che si affollano nei pressi della struttura durante le partite.

Sono bastati pochi secondi e qualche domanda per far degenerare la cosa. Erica infatti si è “permessa” di chiedere spiegazioni ad alcuni di questi posteggiatori che stazionano allo stadio chiedendo soldi in cambio di parcheggi che sarebbero invece gratuiti, quando uno di questi si è avventato sulla troupe per evitare di essere ripreso dalle telecamere.

Questo parcheggiatore abusivo ha quindi preso per la gola uno degli operatori sbattendolo poi violentemente contro alcune auto. L'inviata Erica, nonostante lo spavento, è intervenuta nella colluttazione per cercare di fermare la furia di quest’uomo, rischiando di farsi seriamente male. Fortunatamente il tutto è durato solo pochi minuti grazie all’intervento delle forze dell’ordine presenti nei pressi dello stadio che hanno fermato gli aggressori e richiesto le immagini girate. Arrivati in ospedale la prognosi per i due operatori e per Erica è stata di 7 giorni. Dal referto medico all'inviata è stata diagnosticata una cervicale e lombalgia postraumatica, oltre ad una distorsione al ginocchio e alla caviglia sinistra.

Uno degli operatori invece, ha un trauma mandibolare, distorsione cervicale, contusione lombare e distorsione al ginocchio destro, mentre all’altro è stata diagnosticata una distorsione cervicale, un trauma cranico e una contusione alla coscia sinistra.