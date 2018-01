Aida Yespica: "Torno a vivere in Italia con mio figlio Aron"

Dopo l'esperienza al Gf Vip, la vita di Aida Yespica è finita ancora più sotto i riflettori.

Sono centinaia gli utenti che continuano a domandarle della sua storia (ormai finita) con Giuseppe Lama, del figlio Aron e del padre del piccolo Matteo Ferrari. Il bimbo, infatti, mentre Aida era al Gf Vip è stato con il padre negli Stati Uniti, per questo motivo, il pubblico ha subito pensato che Aron fosse stato affidato al padre.

In una lunga intervista al settimanale Oggi, Aida Yespica ha spiegato tutta la verità. "Sono tornata in Italia per lavorare - dice - anche se stare lontano da mio figlio è stato difficile. Ma l’ho fatto anche per lui, sapendo che era coccolato dall’amore del padre. Ora però è arrivato il momento di iniziare a una nuova vita con Aron, qui".

Aida Yespica, quindi, ha voluto chiarire che il bimbo non è stato affidato al padre Matteo Ferrari: "Ho contribuito al suo mantenimento. È giusto che una madre abbia la possibilità di crearsi una propria indipendenza economica e abbia la soddisfazione di mantenere il proprio figlio al pari del padre".

E una volta chiarita la posizione con suo figlio, Aida Yespica parla della sua vita sentimentale: "Mi è capitato spesso di fallire in amore e di sbagliare, certo. Oggi so che non voglio più farlo. Non ho più paura di stare da sola. Prima di tutto ci siamo io e mio figlio. Io Geppy siamo rimasti amici, oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene".