Albano e Romina in concerto a Sidney, la figlia ​Romina Jr sostituisce una delle coriste mancanti

C'è tutta la famiglia Carrisi a Sidney in vista del concerto di Albano e Romina in programma questa sera (7 ottobre) allo State Theatre. La famosa coppia della canzone italiana è volata oltreoceano per tenere un atteso concerto nel teatro più grande della metropoli australiana. Un gradito ritorno, in realtà, visto che Albano Carrisi e Romina Power erano già stati a Sydney venticinque anni fa. I due sono sbarcati in Australia nelle scorse ore e con loro, immancabili, c'erano i figli Yari Carrisi e Romina Jr. Unica assente Crystel, diventata nuovamente mamma da pochi mesi. Romina Power, che negli scorsi mesi era stata costretta a operarsi a un ginocchio, ha pubblicato sui social network il backstage delle prove tecniche svoltesi nelle scorse ore mostrando anche i suoi figli.

Sul palco insieme a mamma e papà sono infatti apparsi anche Yari e Romina Jr, quest'ultima nell'inedita veste di corista. Mentre Romina pubblicava video e foto delle prove sul palco, Romina Jr faceva una confessione ai suoi follower. Attraverso le storie di Instagram, Romina Jr ha svelato di dover sostituire due coriste mancate all'ultimo momento. " Indovinate chi sostituisce le due coriste non pervenute? ", ha scritto divertita la giovane sul suo account social. Un cambio di programma improvviso ma gradito per la piccola di casa Carrisi, che il repertorio musicale dei genitori Albano e Romina lo conosce molto bene. Anche se lei ha sempre preferito la moda e la fotografia alla musica, il ruolo di cantante le calza a pennello. Dopo la data di questa sera la famiglia Carrisi volerà a Melbourne per un altro concerto in programma il 12 ottobre.

