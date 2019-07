Alberto Urso travolto dalla passione per Valentina Vernia

Amici è finito da poco e i concorrenti si stanno godendo un po' di relax dopo le fatiche della scuola più spiata d'Italia. Il vincitore Alberto Urso è finalmente volato nella sua Sicilia dove, tra un evento e un altro, trova anche il tempo per concedersi qualche tuffo al mare. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi ha incantato gli esperti e il pubblico. Il cantante dalla voce profonda e gli occhi verdi ha stregato tutti con la sua tecnica ma anche con la sua educazione, elementi che gli sono valsi spesso i complimenti da parte della commissione.

Già da quando era all'interno della scuola, Alberto Urso sembrava aver preso una sbandata per un'altra concorrente. Tantissimi appassionati del programma erano convinti che la fortunata fosse Tish, la cantante con i capelli rossi. Solo pochi si accorsero che, invece, le attenzioni del tenore erano rivolte a una ballerina, che per lunghi giorni ha condiviso con lui la casetta durante la fase serale del programma. Ora che non ci sono più le telecamere a spiare ogni loro movimento e che non devono concentrarsi sullo studio intenso i due sono usciti alla luce del sole. Li ha scoperti il settimanale Chi, che nel numero in edicola domani mostra le foto dei due in spiaggia in atteggiamenti inequivocabili. Alberto e Valentina Vernia si abbracciano con passione in Sicilia e il fotografo li ritrae mentre le loro bocche si avvicinano pericolosamente. Non è chiaro se tra i due possa essere qualcosa di serio o un travolgente amore estivo. Tuttavia, stando a quanto riferisce il settimanale di gossip, Alberto Urso potrebbe essere attratto anche da un'altra donna, anche lei ex concorrente di Amici. Sembra, infatti, che il tenore non sia insensibile al fascino di Emma Muscat, ex di Biondo. Si attendono conferme o smentite da parte dei diretti interessati.