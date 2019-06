Alessandra Amoroso sexy in costume su Instagram: la foto conquista tutti

Raggiunse il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Si tratta della bravissima Alessandra Amoroso, che in occasione dell’ingresso di questa stagione estiva ha voluto augurare a tutti i suoi fan e follower un buon inizio estate in un modo particolare. Infatti, la giovane cantante sul suo profilo Instagram – social preferito dei vip - ha voluto postare una foto che in tal caso ritrae lei in modo molto sexy.

Apprezzata dai suoi fan Alessandra riesce sempre ad emozionare la maggior parte delle persone non solo attraverso la musica, ma anche attraverso la sua bellezza. La foto in questione ritrae la giovane cantante pugliese sdraiata sul lettino da mare in costume, lenti da sole sul viso e tanto di fisico mozzafiato, inoltre, c’è anche un piccolo particolare che riesce ad attirare l’attenzione dei follower attraverso i loro commenti: si tratta dei vari tatuaggi che spuntano perfettamente sul suo corpo.