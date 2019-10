Alessia Marcuzzi piange per la Santarelli: "Lasciati accarezzare leonessa"

" Non riesco a smettere di piangere ", così Alessia Marcuzzi racconta sui social l'emozione vissuta nel leggere il libro dell'amica Elena Santarelli. La presentatrice de Le Iene ha pubblicato un toccante post su Instagram per sostenere la Santarelli dopo l'uscita della biografia, che racconta la scoperta e la cura della malattia del figlio Giacomo.

Un racconto profondo e toccante, quello della Santarelli, che ha colpito Alessia Marcuzzi che su Instagram ha voluto dedicargli parole di stima e affetto: " Tu sei una donna incredibile, coraggiosa e piena di amore, e quello che ho visto di te soprattutto nel periodo più brutto e difficile della tua vita, è uno degli insegnamenti più grandi che io abbia mai potuto ricevere. Ti ringrazio per averci ricordato che una mamma lo sa, ti ringrazio per aver dato comunque tanto amore a tutte le persone che ti circondano senza mai far sentire nessuno in difficoltà, ti ringrazio per averci regalato una lezione di vita incredibile: il coraggio, sempre, e la tua dignità, anche quando dentro c’era un pugno nello stomaco che non ti faceva respirare ".