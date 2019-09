Alessia Marcuzzi pronta per Temptation Island: "Programma incredibile, a tutti può succedere..."

Mancano poche ore alla prima puntata di Temptation Island Vip e Alessia Marcuzzi è pronta al debutto. Il reality dei sentimenti, che nella versione classica estiva ha battuto ogni record di ascolti, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Le sei coppie di personaggi famosi, che hanno deciso di intraprendere questo percorso nei loro sentimenti, hanno già dato prova di essere pronti a tutto pur di mettere alla prova il loro amore. Serena Enardu e Pago, secondo i rumors, si sarebbero già lasciati mentre l'attore Ciro Esposito avrebbe già infranto il regolamento, facendo una drammatica incursione del villaggio delle fidanzate.

Nel giorno dell'inizio ufficiale del programma, Alessia Marcuzzi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio rivolto a tutti i telespettatori che seguiranno il reality: " Stasera comincia il viaggio nei sentimenti di queste coppie. Voglio dirvi che questo programma è incredibile, perché è proprio vero che ognuno di noi si immedesima in almeno una di queste storie d’amore. Io sono ancora qui e sto vivendo con loro tante emozioni, ascoltandoli e senza mai giudicare ". Appunto, il "fattore" immedesimazione. Sembra essere proprio questo uno dei punti di forza del programma ideato da Maria De Filippi. " Perché può succedere a tutti, - spiega la Marcuzzi nel post Instagram - perché la lontananza può essere tremenda, perché la gelosia ti rende vulnerabile, perché a volte la vita è frenetica e non ci si accorge delle esigenze dell’altro, perchè non si ha mai tempo. Perché il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce ".

Intanto, a programma non ancora cominciato, è scoppiata già una polemica contro il concorrente Damiano Coccia "Er Faina". Blog e siti internet come Trash Italiano, BitchyF, Isa e Chia, Il Menestrelloh, Gossip e Tv e Ghetto Trash hanno diffuso, nelle scorse ore, un comunicato congiunto contro Er Faina. In sostanza i portali non produrranno alcun contenuto multimediale a lui dedicato per evitare di rendere virale un personaggio che, in passato, ha diffuso contenuti offensivi (su Barbara D’Urso o su ex partecipanti dei reality).