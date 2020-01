Alessia Marcuzzi sotto attacco: “Sei ridicola, neanche Malgioglio”

Anche Alessia Marcuzzi ha scelto le Maldive per le sue vacanze invernali. È volata in uno dei più bei atolli dell'arcipelago con suo marito e con la piccola Mia per trascorrere il capodanno, dopo essersi rilassata per qualche giorno a Dubai con tutta la famiglia.

È dalle Maldive che la conduttrice de Le Iene sta regalando bellissimi scatti per i suoi seguaci social, che dimostrano di apprezzare la voglia di Alessia Marcuzzi di mostrarsi in tutta la sua splendida forma fisica. Tra bagni di sole, in piscina e in mare, talvolta insieme all'inseparabile Mia, Alessia Marcuzzi sta aggiornando quotidianamente i suoi seguaci. La bionda conduttrice romana non fa parte di quel nutrito gruppo di personaggi noti che ha scelto uno dei più lussuosi resort delle Maldive dove, pare in cambio di post sui social, hanno goduto di una vacanza omaggio. Tuttavia, anche la Marcuzzi tagga con frequenza la struttura, ovviamente esclusiva, dove sta soggiornando ed è probabile che anche lei abbia usufruito di condizioni speciali in cambio di un po' di pubblicità sul suo seguitissimo profilo.

Tanto mare e tanto sole, quindi, anche per Alessia Marcuzzi, che ovviamente condivide per lo più immagini in costume da bagno. Sono tantissimi i follower che apprezzano gli scatti della conduttrice ma non mancano le critiche per quello che, a qualcuno, sembra un atteggiamento eccessivamente esibizionista da parte sua. In realtà, diverse sono le critiche che vengono mosse ad Alessia Marcuzzi per quella che a tanti sembra una eccessiva sponsorizzazione dei marchi che indossa. “ Ottamila foto al giorno di lei in costume alle Maldive è veramente troppo! Ok, sei figa, sei alle Maldive, posta una foto al giorno... Ma 10 con lo stesso costume da angolazioni diverse è da psicopatica ”, ha scritto un'utente contestando proprio il mood vacanziero di Alessia Marcuzzi.