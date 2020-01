Selvaggia Lucarelli contro i vip alle Maldive: “Le marchette lasciatele a chi deve guadagnarsi la pagnotta”

Le vacanze natalizie sono ormai agli sgoccioli e molti volti noti stanno facendo ritorno in Italia. Quest'anno, tantissimi vip hanno scelto di trascorrere le ferie invernali al caldo e la meta prediletta sono state le Maldive. Gli splendidi atolli tropicali sono quasi stati presi d'assalto dai personaggi più conosciuti del nostro Paese, che pare si siano dati tutti appuntamento nel medesimo resort di lusso, di una nota catena alberghiera. Un caso? Forse no, come ha spiegato Selvaggia Lucarelli in un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook.

" Io non ho nulla contro le Maldive, la ricchezza altrui e le marchette – ha esordito la giornalista – Le Maldive sono un posto bellissimo, la ricchezza altrui è un posto bellissimo e le marchette, laddove siano un normale do ut des, sono del tutto innocue. Premesso ciò, confesso che vedere multimilionari che contemporaneamente taggano un villaggio alle Maldive dopo l’accordo preventivo 'ti regaliamo la vacanza se posti tot foto dell’isola col tag dell’hotel', mi fa un certo effetto. " Un post della Lucarelli, che nasce dall'effettiva strana concentrazione di volti noti in un piccolo atollo. Come spiega anche la Lucarelli, la scelta di fare una vacanza alle Maldive dovrebbe nascere dal desiderio di concedersi del tempo lontani dal mondo, in un'atmosfera di pace e benessere che deriva dalla dimensione esigua di ogni isola dell'atollo. Quest'anno, invece, le Maldive sono come diventate una succursale della Costa Smeralda ad agosto o di Cortina d'Ampezzo a Natale, quando ancora i vip sceglievano le nostre località per le loro vacanze. C'è chi ha equiparato il tutto a un set da cinepanettone e in effetti l'accostamento non è poi azzardato se si pensa alle gloriose pellicole dei fratelli Vanzina.