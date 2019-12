Nel film "Jolly Blue" Alessia Merz preferita ad Angelina Jolie: "Andò proprio così..."

Questo lunedì pomeriggio, in data 23 dicembre, è stata trasmessa la nuova puntata di Vieni da me, talk-show condotto da Caterina Balivo su Rai 1. E il nuovo appuntamento tv ha visto presentarsi in qualità di ospite in studio Alessia Merz. Dalla Balivo la Merz si è raccontata a ruota libera su vita e carriera, in un'intervista esclusiva, in cui ha rivelato dei retroscena inediti.

Nata nel 1974 e originaria di Trento, vanta una carriera costellata da tanti successi. Modella, attrice, conduttrice e velina storica di Striscia la notizia, ha raccontato di aver dovuto affrontare una "selezione naturale" e una gavetta molto dure, prima di ottenere "un contratto in esclusiva con Non è la Rai". "Alcune cantavano con la voce loro, ma io non cantavo con la mia voce... la voce con cui mi esibivo era di un donnone enorme", ha confidato la Merz, palesando così di essersi sempre esibita in playback a Non è la Rai. "Stavamo commentando che è più realistico quello di TikTok", è l'intervento ironico di Manuela Villa, che ha così paragonato l'amato lip-sync, che oggi si registra sul social di proprietà cinese TikTok, al playback della Merz fatto in tv. All'età di soli 17 anni Alessia debuttava a Non è la Rai e successivamente veniva ingaggiata da Antonio Ricci, per coprire il ruolo di velina a Striscia la notizia.

Ma non tutti, oggi, sanno un particolare della sua carriera artistica, che è emerso proprio durante l'ultimo intervento televisivo della Merz, registratosi a Vieni da me. Incalzata dalle domande della Balivo, l'intervistata ha confidato un inedito retroscena, che nelle ultime ore fa parlare molto in rete. Nello specifico, la showgirl dallo sguardo magnetico ha fatto sapere che in passato riuscì a farsi notare da Stefano Salvati. Il regista la preferì all'allora acerba Angelina Jolie e la ingaggiò nel cast del film Jolly Blue, nel 1998. “Sì, è vero, è successo anche questo -ha fatto sapere Alessia Merz, in risposta alle domande ricevute dalla conduttrice, in studio-. Non chiedetemi perché, ma andò così... Stefano Salvati decise di scegliere me al posto della Jolie".

Alessia Merz racconta il colpo di fulmine a Vieni da me

Incalzata sulla sfera affettiva, Alessia Merz ha rivelato di aver avuto un colpo di fulmine nella sua vita, con l'ex calciatore Fabio Bazzani.

“Ci siamo visti una sera. Era il giugno 2004- ha raccontato-. Nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò. Più colpo di fulmine di così…”. E alle prime indiscrezioni sulla sua love-story riportate in tv, Caterina Balivo si è detta desiderosa di saperne di più: “Chi vi ha presentato?”. Di tutta risposta, la Merz ha rivelato un altro retroscena sulla sua vita: “Simona Ventura ci ha presentato, io ero amica di lei. Invece Fabio giocava con Stefano Bettarini nella Sampdoria. Bettarini non ha fatto da testimone, ma ha fatto da‘tramite, ci ha fatto conoscere".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale.it, su Facebook?