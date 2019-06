Alessio Campoli dopo la rottura con Angela Nasti "Non sono felice"

Quella che doveva essere una bella storia d’amore, nata nello studio di Uomini e Donne, si è presto trasformata in una cocente delusione, soprattutto per il corteggiatore Alessio Campoli. Dopo esser stato scelto da Angela Nasti, la coppia non ha proseguito la conoscenza fuori dal programma, troncando sul nascere il sentimento che era sbocciato nella trasmissione. A mettere fine all'idillio sembra esser stata proprio l'ex tronista, partita per le vacanze con alcune amiche subito dopo la scelta e alimentando i dubbi sul proseguo della storia.

Le ultime settimane per Alessio Campoli e Angela Nasti sono state molto impegnative da punto di vista mediatico. L’interesse morboso dei fan e le dichiarazioni e le smentite sulla fine della loro relazione hanno messo alla prova i due ragazzi e Alessio Campoli lo ha ammesso sui social. Nelle stories del suo profilo Instagram, Campoli ha pubblicato la risposta a un follower che gli chiedeva se fosse felice: " In realtà no…Non mi sento realizzato, sento che mi mancano molte cose per essere felice! Però penso sempre che al mondo esistono persone che stanno decisamente molto peggio. E questo mi fa apprezzare quello che già ho…non mi rende felice ma nemmeno triste assolutamente! ".

Lui, pur non sentendosi felice, soprattutto per l'addio di Angela non ha mai voluto attaccarla apertamente, anzi, in alcune occasioni l'ha anche difesa dagli attacchi mediatici. Nelle ultime ore, però, l’ex corteggiatore ha pubblicato un post sibillino, forse indirizzato proprio a Angela Nasti. Nella didascalia del selfie Alessio Campoli scrive: " Dire addio e non girarsi a guardare ". Una frecciatina lanciata alla ex?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?