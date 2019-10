Alice Campello in lacrime per la proposta di Marco Fantini a Beatrice Valli

Alice Campello è abituata alle sorprese. Suo marito, il calciatore Alvaro Morata, da sempre le riserva momenti speciali, dediche e regali inattesi. Un esempio? L'anniversario di matrimonio festeggiato in riva al mare con tanto di prezioso regalo nascosto tra i fiori. Nonostante tutto, la bella influencer veneziana riesce ancora a commuoversi. Questa volta, però, a farla piangere di felicità non è stato Morata. La sorpresa che ha scosso la sua sensibilità è quella che Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, ha riservato alla sua compagna, Beatrice Valli.

Pochi giorni fa, infatti, Fantini ha chiesto la mano a Beatrice durante una serata romantica a Parigi, davanti alla Torre Eiffel. La coppia, molto famosa grazie alla partecipazione alla trasmissione Uomini e Donne (dove si sono conosciuti e innamorati), ha condiviso sui social il video della proposta di matrimonio e Alice Campello non è riuscita a trattenere le lacrime. " Bea guarda come sto, questa sono io dopo aver visto il vostro video ", esclama la Campello in un breve filmato condiviso nelle sue Storie di Instagram. Il volto della bella influencer è solcato da lacrime di felicità per l'imminente matrimonio dell'amica Beatrice Valli. Le due sono amiche da tempo, anche grazie al lavoro di influencer che le porta ad incontrarsi spesso per motivi di lavoro. Beatrice Valli è rimasta molto colpita dalla reazione di Alice Campello e ha ricondiviso il video sul suo profilo social, rivolgendole un messaggio di affetto: " Ti voglio bene Alice, a poche persone voglio così bene.... ".