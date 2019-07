Alvaro Morata anniversario con sorpresa: il regalo per Alice è nascosto tra i fiori

Alvaro Morata e Alice Campello rappresentano il sogno di molti. Sono belli, famosi, ricchi e hanno una splendida storia d'amore, coronata, un anno fa, con la nascita dei gemelli Alessandro e Leonardo. La coppia ha festeggiato di recente il secondo anniversario di matrimonio e per farlo il calciatore ha organizzato una serata romantica con la moglie. Ristorante esclusivo sulla spiaggia, un tavolo sistemato vicino al mare con il sottofondo delle onde e luci soffuse per arricchire l'atmosfera. Insomma ogni cosa organizzata nel minimo particolare. Anche il regalo.

Per garantire l'effetto sorpresa il 26enne spagnolo ha voluto nascondere il prezioso regalo per Alice in un posto speciale, sotto gli occhi della moglie ma camuffato in modo elegante. A svelare di cosa si tratta è il video fatto dallo stesso Morata in cui riprende la moglie mentre scopre il regalo. Seduti al tavolino, mentre lei si intrattiene con il cellulare, Alvaro Morata le chiede: " Amore, controlla bene i fiori ", scatenando l'inevitabile curiosità di Alice che, tra il sorpreso e il felice, si avvicina alla composizione floreale sapientemente posizionata al lato del tavolo per guardare meglio ed esclama: " Noooo ".