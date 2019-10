Alisha Griffanti sostiene la verità di Clizia Incorvaia: "Sarcina l'ha cornificata"

Le durissime dichiarazioni fatte da Clizia Incorvaia a Barbara d'Urso nel corso dell'ultima puntata di "Live! Non è la d'Urso" promettono sviluppi scottanti. L'ex moglie del cantante ha accusato il marito di essere un traditore e di aver intrattenuto relazioni extraconiugali a pochi mesi dal matrimonio: " Mandava messaggi a miliardi di ragazze chiedendo materiale pornografico in cambio ". Rivelazioni choc, quelle fatte dalla modella siciliana, che hanno innescato l'immediata risposta di un altro volto noto del web. La popolare youtuber Alisha Griffanti, in arte "La diva del tubo", si è infatti schierata in difesa di Clizia Incorvaia, avvalorando le dichiarazioni fatte dalla modella a Live.

Attraverso le storie del suo profilo Instagram, Alisha Griffanti ha dichiarato di essere a conoscenza dei tradimenti del cantante Francesco Sarcina ai danni della Incorvaia. L'influencer milanese, che ha spiegato di non conoscere né Clizia né Francesco, ha raccontato la sua verità in alcuni video choc. " Premetto che non cerco pubblicità e non sono un'impicciona. Ma mi inca*** molto se si fa violenza psicologica su un'altra donna perché l'ho vissuto anche io ", ha esordito la Griffanti sui social per spiegare il motivo delle sue rivelazioni. " Avendo avuto un'esperienza molto simile a quella di Clizia, dal momento che posso dare una testimonianza pubblica lo faccio ", continua. Nei video Alisha Griffanti ha taggato anche la Incorvaia, per renderla partecipe delle rivelazioni, tanto che la stessa modella siciliana ha ricondiviso nelle sue storie i video.