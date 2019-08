Altro che crisi, Stefania Pezzopane e Simone Coccia fuggono insieme in Grecia

Sembra tornato il sereno tra l'onorevole Stefania Pezzopane e il suo compagno Simone Coccia. Poche settimane fa lui era stato pizzicato in compagnia di Lucia Bramieri, con la quale aveva preso parte al Grande Fratello, in atteggiamenti intimi a bordo di un auto. Subito si erano scatenati i rumors sul presunto tradimento di Coccia proprio con la Bramieri. Un fatto non nuovo visto che in primavera Coccia era stato fotografato in Portogallo in compagnia di un'altra avvenente signorina.

Oggi però la coppia si mostra felice e serena sulle spiagge greche dell'isola di Spetses. Dopo la settimana trascorsa nella terra natale della parlamentare, in Abruzzo, Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono scappati da pettegolezzi e gossip. I due si sono rifugiati, infatti, alle isole Saroniche per godersi qualche momento di relax. Sui social la coppia ha pubblicato foto e video della loro vacanza d'amore, tra passeggiate, cene romantiche e relax sul mare. La parlamentare sembra dunque aver superato il periodo di crisi con il suo fidanzato, condividendo con follower e fan questo viaggio estivo dove si mostra felice e innamorata.

La coppia si gode questa calda estate in attesa di convolare a giuste nozze. L'annuncio era stato fatto alcuni mesi fa in diretta da Barbara D'Urso ma manca ancora la data ufficiale e qualche dettaglio in più sull'evento. C'è da scommettere che dopo agosto l'onorevole e il suo giovane compagno daranno nuove notizie sul matrimonio.