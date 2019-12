Sanremo, Amadeus sugli ultimi rumors: "Dati per certi ​nomi di chi neanche ha presentato il pezzo"

Mancano due mesi all'inizio ufficiale del Festival di Sanremo e la girandola dei gossip è sempre più impazzita. Si fanno nomi sulle possibili co-conduttrici (Diletta Leotta e Giulia De Lellis) e dei papabili co-conduttori (Tiziano Ferro) che potrebbero salire sul palco al fianco di Amadeus. Ma stanno incominciando a circolare anche i nomi dei big che potrebbero essere in gara a Sanremo. Di certo, però, non c'è ancora nulla. E sulla questione ci scherza anche Amadeus che, in un recente video pubblicato dai social, smentisce ironicamente i rumors.

Amadeus è il direttore artistico dell'edizione 2020 della kermesse canora sanremese e da mesi è al lavoro per allestire uno degli show più attesi dell'anno. Da settimane si fanno i nomi di vallette, co-presentatori e cantanti in gara ma l'ufficialità non è arrivata su nessun fronte. Nelle scorse ore, in un video pubblicato su Instagram, Amadeus ha detto la sua sui rumors, scherzando insieme alla moglie su quanto sta circolando sul web. " Amore io leggo sui social che hai scelto le donne di Sanremo? ", domanda Giovanna Civitillo al compagno Amadeus, che risponde: " Ma veramente? E chi sono? Fanno tanti nomi? Ma come... Non lo so io e lo sanno gli altri? É È Incredibile. Sono solo supposizioni, sto vagliando, ho delle idee, nulla è certo. Ma è giusto così, ognuno può scrivere di Sanremo ciò che vuole. Al momento opportuno, malgrado il mio naso lungo, dirò tutta la verità, giuro ".



Il video prosegue e Amadeus, con toni sempre più ironici, parla anche dei presunti cantanti in gara: " Danno per certi alcuni nomi di big che non hanno neanche presentato il pezzo, è incredibile tutto ciò! Però questo è Sanremo ma posso dire che sarà un cast fantastico ". Di certo c'è solo la presenza di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che saranno al fianco di Amadeus in alcune occasioni. Rosario Fiorello e Lorenzo Jovanotti sono infatti stati confermati dal direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo, in qualità di ospiti.