Ambra Lombardo: "Calunnie inaccettabile sul mio conto, adesso partiranno le denunce"

Nuovo round della querelle che vede coinvolti Ambra Lombardo e Gaetano Arena che, secondo alcuni paparazzi che avrebbero documentato tutto, avrebbero avuto un flirt. La ex gieffina, si dice, abbia potuto tradire Kikò Nalli che, a questi rumors, ha replicato facendosi una grassa risata.

Ad indagare sulla questione, intanto, c’è Barbara d’Urso che nel corso della puntata di ieri, 14 novembre, di Pomeriggio Cinque ha continuato ad affrontare l’argomento insieme a Nalli, Arena e Giulia Napolitano, che dice di essere stata la ex di Arena e di aver scoperto il tradimento di quest’ultimo con la Lombardo. È stata proprio lei a ribadire che il flirt con Ambra c’è stato. “ Gaetano è abituato ad avere più storie contemporaneamente. Stavamo assieme da un mese – ha spiegato l’ospite di Barbara d’Urso - . Nel mio cellulare c'è la foto che mi ha mandato Alex Fiumara (paparazzo, ndr) in formato jpg. Si vede che è un bacio labbra su labbra. Negli ultimi tempi l'ho visto assente. Io non ce l'ho con lui ma con Ambra. A 23 anni si può sbagliare. Lei ha preso in giro Kikò e tutta Italia fin dall'inizio ”.

Davanti a queste dichiarazioni, però, Ambra non è riuscita a rimanere in silenzio e, assente in trasmissione a causa di un virus gastrointestinale, ha deciso di dire la sua tramite social. “ Il mio presunto virus gastrointestinale è nulla rispetto allo sconcerto e al vomito che provo avendo visto la puntata e, soprattutto, questo teatrino osceno fatto di bugie, finzioni, falsità, calunni e infamità sul mio conto – ha sbottato la compagna di Kikò Nalli, rivolgendosi poi direttamente a Giulia - . Naturalmente partiranno le denunce e la prima sarà questa tale Giulia che io ho visto due volte nella mia vita e, una volta, l’ho vista in un albergo dove alloggiavamo noi del GF e in circostanze che mi risparmio di commentare. Cara Giulia perché so bene che lavoro fai [...] Io sono una signora e provo solo tante pena e commiserazione per ragazze che già giovanissime fanno un mestiere come il tuo ”.

“ Non mi spingo oltre perché bugie, diffamazioni e calunnie che sono state dette a mio danno in tv sono inaccettabili per qualunque donna con un briciolo di buon senso – ha continuato a commentare Ambra - . Quanto detto da me nelle precedenti stories corrisponde a verità, ovviamente non c’è stato nessun bacio con Gaetano Arena perché io non bado ai 20enni, sto con un uomo di 50anni. Non ho bisogno di cavalcare l’onda della popolarità con uno come Gaetano perché, con tutto il rispetto, non lo conosce nessuno, e soprattutto io sono stata adescata imbrogliata da una persona che ritenevo amica ”. Ribadendo di non essere certa che Arena sia complice di questo finto gossip, la Lombardo ha sottolineato di averlo abbracciato con la stessa enfasi con cui lo faceva nella Casa del Grande Fratello e di non essere a conoscenza della presenza dei paparazzi alle sue spalle.