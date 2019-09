Ambulanza a “Live Non è la d’Urso”: Francesca De Andrè collassa prima della diretta

Colpo di scena a Live non è la D’Urso. Pochi minuti prima della diretta appare l’immagine di un’ambulanza accorsa d’urgenza agli studi di Milano 2, per Francesca De Andrè che si è sentita male ed è collassata.

Sarebbe dovuta essere presente insieme al suo fidanzato, per parlare del presunto tradimento quando lei era nella Casa del Grande Fratello, ma poco prima di entrare è svenuta e nessuna delle persone accorse è riuscita a rianimarla. La produzione ha immediatamente chiamato il 118, e la concorrente del Grande Fratello è stata portata urgentemente al pronto soccorso a sirene spiegate.

Dietro l’ambulanza una giornalista della trasmissione che con la sua macchina ha seguito tutto il tragitto fino in ospedale per rassicurare e informare sulle condizioni di salute di Francesca. In studio il fidanzato Giorgio, che interrogato da Barbara D'Urso rassicura tutti dicendo che Francesca ha ripreso conoscenza all'interno dell'ambulanza e che l'ha subito chiamato per informarlo che stava meglio.

Giorgio doveva partecipare insieme a lei per chiarire le vicende di questo tradimento, soprattutto chiarire su un presunto audio che lo avrebbe inchiodato. Cosa poi successa comunque in diretta, quando compaiono Biagio D'Anelli e la migliore amica di Francesca con cui lei non parla più. La vicenda è intricatissima e vede Francesca essere stata avvertita all'interno della Casa del "Grande Fratello", dalla sua migliore amica, di un tradimento del fidanzato Giorgio.

Alla uscita spunterebbe un audio registrato da Biagio D'anelli, in cui l'amica racconta per filo e per segno cosa le ha rivelato Giorgio. La sorella di Francesca, ascoltando l'audio avverte sua sorella, che lascia Giorgio e si Fidanza con uno dei concorrenti del GF Gennaro Lilio perdutamente innamorato di lei. Durante l'estate però, Francesca e Gennaro di lasciano e Francesca si rivede con Giorgio che le Giura che non c'è stato nessun tradimento solo un bacio.

Francesca ci crede e taglia qualsiasi tipo di rapporto con sua sorella e la sua migliore amica. Ma stasera a "Live" viene fatto ascoltare questo video che dimostra filo e per segno il tradimento di Giorgio, che continua a negare il tutto. Francesca però è in ospedale e Barbara rimanda la discussione a quando tornerà

Nel frattempo arrriva la bella notizia Sonia Bedeschi in diretta dal San Raffaelle racconta le ultime notizie, Francesca si è ripresa, i soccorsi sono stati tempestivi, sta bene e ha ricominciato anche a parlare”. La prossima puntata promette quindi faville.