Amici Celebrities, anche Filippo Bisciglia nel cast?

Inizia a delinearsi il cast del nuovo programma di Maria De Filippi in partenza a metà settembre. La versione Vip del talent show è molto attesa dal pubblico e dopo la conferma dei primi quattro concorrenti ufficiali di Amici Celebrities, il sito televisivo TvBlog ha diffuso un quinto nome che andrebbe ad aggiungersi alla rosa dei partecipanti. Si tratterebbe di Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello che negli ultimi anni si è fatto apprezzare come narratore di Temptation Island. Ha un ottima base di follower sui social, entusiasti di vederlo in una nuova veste dopo la partecipazione a Tale e Quale Show con Carlo Conti, dove si è fatto notare per una spiccata vena artistica canora.

Filippo Bisciglia andrebbe ad aggiungersi a Ciro Ferrara, Joe Bastianich, Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia, già ufficializzati dalla produzione. Stando a quanto riferito durante la presentazione dei palinsesti della stagione 2019/2020, la partenza di Amici Celebrities è prevista tra circa due settimane ed è probabile che nei prossimi giorni la rete diffonda altri promo di presentazione degli altri partecipanti. Non è ancora stato reso noto quanti saranno i concorrenti dell'edizione vip del talent show e nemmeno quale sarà il ruolo di alcuni ex concorrenti dell'edizione “standard” del programma di Maria De Filippi, che pare faranno parte del cast. Tra loro spiccano i nomi di Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione, Giordana Angi, Irama e Annalisa. La prima puntata dovrebbe essere condotta dalla stessa Maria De Filippi, che poi cederà il timone a Michelle Hunziker per le successive cinque prime serate in onda su Canale5. Il nome di Filippo Bisciglia sarà uno dei prossimi a essere confermato dalla redazione?