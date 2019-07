Anche Alessia Marcuzzi sostiene il movimento contro il body shaming

L'estate 2019 è all'insegna della lotta contro il body shaming per i volti noti. Dopo la campagna avviata da Valentina e Chiara Ferragni, un'altra donna molto conosciuta e influente ha fatto sentire la sua voce sui social. È Alessia Marcuzzi, che negli ultimi giorni sembra aver intrapreso una vera e propria battaglia contro gli odiatori seriali. Dopo i post polemici sulle frasi più comuni lasciate nei commenti da chi la critica per ogni sua azione, la Marcuzzi ha postato una nuova serie di immagini palesemente ritoccate male con Photoshop.

Quella della conduttrice dell'Isola dei Famosi non è in realtà una mossa originale ma è sulla scia del post pubblicato da Elisabetta Canalis, che a sua volta si è ispirata al seguitissimo profilo di Lele Pons, famosissima youtuber venezuelana seguita da oltre 35 milioni di persone su Instagram. Il senso dei post di Alessia Marcuzzi è stato però frainteso e la donna è dovuta intervenire per spiegare le sue intenzioni ma ha fatto di più e si è unita a Chiara Ferragni e a sua sorella Valentina nella lotta che da qualche settimana hanno intrapreso contro il body shaming, pratica sempre più frequente.