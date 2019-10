Anche Cecilia Rodriguez mostra il topless

Cecilia Rodriguez non ha nulla da invidiare alla sua più nota sorella e lo ha dimostrato condividendo uno scatto ad alto tasso erotico nel suo profilo Instagram. La showgirl, modella e influencer ha deciso di regalare ai suoi fan un bellissimo scatto artistico di un servizio fotografico nel quale ha posato senza reggiseno. Solo pochi giorni fa la bella argentina aveva provocato i paparazzi, mostrando loro il seno prontamente fotografato.

Quella condivisa su Instagram, però, non è una delle tante foto di spalle posate dalla maggior parte delle influencer, dove il topless si intuisce per l'assenza del reggiseno. Cecilia Rodriguez ha voluto osare qualcosa di più e ha condiviso un'immagine di tre quarti, dove il seno scoperto non è intuibile, è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente, per ovviare alle regole stringenti di Instagram, Cecilia Rodriguez ha dovuto censurare parte del topless per evitare di incorrere in una penalizzazione. Il social network è molto severo con le immagini di nudo e l'immagine sarebbe stata rimossa dopo pochi minuti se non fossero state adottate delle precauzioni. L'accorgimento della Rodriguez non è però piaciuto ai fan, che avrebbero preferito lo scatto al naturale per ammirare a pieno la sua bellezza.

Chi segue le vicende del gossip non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio, una strana coincidenza temporale. Solo pochi giorni fa, Giulia De Lellis ha condiviso uno scatto molto simile. La fidanzata di Andrea Iannone ha scelto una foto in bianco e nero in topless, che è stata molto apprezzata sui social. A differenza di Cecilia Rodriguez, la De Lellis non ha utilizzato delle bande nere per la censura ma un più discreto effetto sfocato, che nulla ha tolto alla bellezza dell'immagine. Le due ragazze non sono in buoni rapporti, più di una volta si sono punzecchiate tramite le interviste e pare che agli eventi cerchino di evitarsi. Per questa ragione sorge un dubbio: Cecilia avrà forse voluto aprire una sorta di “gara” con Giulia De Lellis per il topless più bello?