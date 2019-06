Andrea Zelletta in lutto, l'ex tronista ha perso la nonna

Grave lutto per Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, che ha perso l’amata nonna nelle ultime ore: sul suo profilo Instagram il messaggio che ha voluto condividere con i fan.

“ Ciao nonnina, proteggimi da lì su ”, ha scritto Zelletta sul suo profilo social, annunciando così di aver perso l’amata nonna. Lui, che ha sempre raccontato di essere molto legato alla famiglia e di aspirare, un giorno, a costruire qualcosa di forte e duraturo così come hanno fatto i suoi genitori, non ha nascosto il dolore immenso provato per la scomparsa di una figura così importante per lui e per i suoi cari e ha affidato a poche, ma importanti parole, la sua sofferenza. Da parte dei fan, tantissimi messaggi di cordoglio e vicinanza per il triste momento che si è trovato ad affrontare il giovane modello.

Andrea Zelletta, che si è fatto apprezzare dal pubblico di Uomini e Donne prima per la sua bellezza, che lo ha portato a trasferirsi a Milano dove lavora come modello, e poi per la sua dolcezza e simpatia, è stato uno dei tronisti più amati del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. La sua scelta, ricaduta su Natalia Paragoni, è stata una delle più seguite dal pubblico da casa e i due sono considerati tra i più belli del programma. Dopo l’addio a Uomini e Donne, Andrea e Natalia sono stati inseparabili: lui le ha fatto conoscere la sua famiglia e poi l’ha portata con sé a Milano, città in cui vive nonostante le origini pugliesi. In merito al lutto che ha colpito il fidanzato, però, Natalia ha preferito non esprimersi vivendo la sofferenza, sua e di Andrea, in privato.