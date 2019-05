Andreas Muller e Veronica Peparini escono allo scoperto e si baciano

Da mesi si rincorrono rumors riguardanti la relazione tra Andreas Muller e Veronica Peparini che, dopo la finalissima di Amici 18, hanno deciso di uscire allo scoperto postando un video in cui si baciano.

È la prima volta che all’interno della scuola targata Maria De Filippi nasce una storia tra ex allievo e professoressa. Andreas, infatti, è stato uno dei ballerini più talentuosi di Amici: arrivato al Serale, fu costretto a ritirarsi dalla 15esima edizione a causa di un grave infortunio, ma gli venne data la possibilità di partecipare nuovamente a quella successiva che lo decretò vincitore assoluto. Da quel momento, la carriera di Muller è stata in continua ascesa e il suo legame con Veronica Peparini, che l’ha sempre sostenuto durante la sua esperienza nel talent show di Canale 5 nonostante le feroci critiche del collega Garrison Rochelle, si è fatto sempre più forte fino a trasformarsi in amore.