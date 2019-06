Angela Nasti e Alessio Campoli ci riprovano? I post sibillini sui social

Cosa sta succedendo nelle ultime ore tra Angela Nasti e Alessio Campoli? La coppia, scoppiata pochi giorni dopo la fine di Uomini e Donne, pare si stia riavvicinando, almeno secondo quanto notato sui social da alcuni fan dell’ex tronista e dell’ex corteggiatore.

Dopo giorni di silenzio durante i quali i fan chiedevano a entrambi se fossero già in crisi, Angela ha rotto il silenzio e ufficializzato la fine della conoscenza con Alessio. La reazione dei seguaci della coppia è stata violenta e molti si sono scagliati contro la Nasti, accusandola di aver partecipato a Uomini e Donne solo per business, mentre i più “cattivi” l’hanno paragonata addirittura a Sara Affi Fella. Non sono bastate nemmeno le dichiarazioni di Campoli, che ha chiesto di non gettare inutilmente fango su di lei, a placare gli animi del web, che è tornato ad incendiarsi dopo alcuni movimenti sospetti dei due ex fidanzati sui social.

Nelle ultime ore, infatti, Angela ha postato una Instagram story in cui si ascolta, in sottofondo, il brano “Casa” di Giordana Angi, scelto come colonna sonora della sua scelta a Uomini e Donne. Alessio Campoli, invece, ha messo dei like ad alcuni post che raccontano come una storia possa finire in modo ingiusto. “Hai mai pensato a come sarebbe stato se al posto di mollare avessimo lottato?”, recita il post che l’ex corteggiatore ha dimostrato di apprezzare. Due indizi che, secondo qualcuno, farebbero pensare ad un riavvicinamento dei due giovani. Chissà cosa accadrà nelle prossime ore... Certo è, che i due sono ormai osservati a vista dai follower e qualcuno spera ancora in un ritorno di fiamma.