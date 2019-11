Angelina Jolie e la vita dopo Brad Pitt: "Ha avuto appuntamenti galanti"

Per Angelina Jolie non è affatto facile voltare pagina e dimenticare la sua storia d’amore con Brad Pitt. I due sono stati, per anni, una fra le coppie d’oro del mondo di Hollywood poi tra di loro qualcosa si è spezzato e sono cominciati i problemi. Dal 2014 ad oggi è iniziata una lunga e difficile battaglia per il divorzio che, a dirla tutta, è stata costellata da molti impedimenti, anche futili, che hanno rallentato l’iter burocratico. Al centro della diatriba legale ci sono i figli della coppia. Pitt e Jolie infatti si sono fatti la guerra per trovare una certa stabilità per quella famiglia che si stata disgregando. La svolta pare sia stata raggiunta in estate, ma le notizie in merito sono ancora discordanti.

E la loro vita privata? Come sono messe le cose dopo il divorzio? Sia Angelina Jolie che Brad Pitt stanno cercando di mettere in ordine i cocci della loro esistenza. E su questo argomento, il primo a parlare, è stata una fonte anonima molto vicino all’entourage della Jolie che, in una recente intervista rilasciata a Us Weekly, ha rivelato cosa sta succedendo nella vita della celebre attrice. "Ha avuto qualche appuntamento galante, in questo ultimo periodo – rivela la gola profonda -. Anche se non è sbocciato né l’amore né l’attrazione con nessuno dei pretendenti. In realtà Angelina non è chiusa all’idea di trovare un altro uomo nella sua vita. Solo che non è la sua priorità, al momento".

Sembra che l’attrice non senta il bisogno di gettarsi in un’altra storia d’amore. La Jolie si vuole dedicare alla famiglia e alla carriera. Ultimamente è apparsa al cinema in Maleficent 2 e, attualmente, è in Spagna per girare il nuovo film della Marvel, dal ruolo ancora top secret. "Vuole ripulire la sua vita da un divorzio disordinato, e vuole pensare anche ai suoi figli – continua la fonte – Sarà sempre intenzionata a scrivere una nuova pagina della vita ma non si sposerà mai più. Questo perché si è sentita quasi costretta a legarsi a Brad Pitt, ed è una cosa che non avrebbe mai voluto fare". Dichiarazioni che fanno discutere ma che, in fin dei conti, non trovano nessun tipo di fondamento. Per ora Angelina Jolie non ha ancora confermato i rumor sul suo conto.

Sperata da Brad Pitt dal 2014, solo nel 2016 è iniziata la sua lunga battaglia legale che si è conclusa, con un accordo, durante l’estate del 2019.