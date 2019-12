Angelina Jolie a sorpresa sui social: la foto con Salma Hayek è virale

Angelina Jolie ha fatto uno strappo alla regola. Lei, che da sempre è riservata e attenta a proteggere la sua privacy e quella della sua famiglia, è comparsa a sorpresa sui social network con un selfie. L’attrice non ha un proprio profilo Instagram e raramente si concede per scatti e foto da pubblicare sul web. Questa volta però la Jolie ha fatto un’eccezione.

Mentre l’ex marito, Brad Pitt, continua a parlare degli anni bui, tra storie di cannabis e alcool, lei sta girando un nuovo film accanto a Salma Hayek e all'attore pakistano Kumail Nanjiani. In questo momento il trio sta effettuando le riprese della nuova pellicola cinematografica della Marvel, "The Eternals" , sul mondo dei supereroi e Salma Hayek ha deciso di scattare un selfie direttamente dal set. " Accidenti, sono così fortunata – ha scritto l’attrice messicana pubblicando la foto sul suo account Instagram - Pensavo che avrei lavorato con grandi attori che interpretavano gli alieni; non sapevo che avrei fatto amicizia con incredibili esseri umani ". Sul set sembra esser ritornato il sereno dopo il brutto episodio avvenuto giorni fa in seguito ad un allarme bomba sul set.

Sembra infatti che sul set di The Eternals, che uscirà nelle sale cinematografiche il 6 novembre 2020, sia nata una bella amicizia tra i tre attori. Angelina Jolie nella foto è apparsa con un make up naturale e un sorriso accennato, sempre splendida nei suoi abiti total black. Anche se le apparizioni social della Jolie sono rare, non è la prima volta che succede. Mesi fa, ci aveva pensato l’attrice Elle Fanning a condividere su Instagram una foto di lei con Angelina Jolie, durante le riprese di Maleficent 2. Le attrici si erano immortalate con uno scatto di backstage, facendo letteralmente impazzire fan e follower. Anche oggi, il selfie di Salma Hayek ha riscosso un notevole successo di like e commenti e l’apparizione della Jolie ha mandato in tilt il popolare social.