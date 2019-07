Anna Falchi, topless panoramico a Mykonos

A cavallo degli anni Novanta e Duemila, Anna Falchi è stata una delle showgirl più amate e seguite della televisione italiana. Oggi è mamma e il suo lavoro davanti alle telecamere è notevolmente diminuito ma la donna non smette di affascinare i suoi tantissimi fan attraverso i social.

Negli anni Novanta i suoi sono stati tra i calendari più acquistati dagli italiani. Anna Falchi ha sempre avuto un fisico mozzafiato e la sua bellezza non è mai stata messa in discussione. Nata in Finlandia da padre italiano, la Falchi ha vissuto per 6 anni nel Paese Scandinavo prima di trasferirsi in Italia. Ha iniziato la sua carriera partecipando a Miss Italia nel 1989. Non vinse ma si classificò al secondo posto vincendo la fascia di Miss Cinema. Grazie al concorso come più bella d'Italia ha lavorato con Fellini e Villaggio nell'iconico spot di una banca, prima che la sua carriera prendesse il volo.

Attrice, modella e showgirl, ha incantato per la sua bellezza e sensualità. Anna Falchi incarnai caratteri finnici e quelli delle regioni adriatiche, dove ha trascorso gran parte della sua giovinezza. Passionale e con la battuta sempre pronta, negli anni Novanta Anna Falchi ha conquistato prima Max Biaggi e poi Fiorello. Ha avuto un'importante storia d'amore con Stefano Ricucci e poi è stata legata all'imprenditore Danny Montesi, con il quale ha avuto una bimba nel 2010.

Dal 2012 è sentimentalmente legata ad Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa. In questi giorni i due stano trascorrendo una vacanza da sogno nella splendida cornice di Mykonos, dove Anna Falchi si sta rilassando tra spiagge e rilassanti bagni in scenografiche vasche idromassaggio. Ed è proprio qui che la bionda showgirl ha regalato ai suoi follower uno splendido topless, che ha riscosso un grande successo anche se in parte censurato dalle braccia di Anna Falchi. D'altronde, le sue forme da quasi 30 anni fanno girare la testa agli italiani, lei lo sa e ogni tanto fa queste sorprese ai suoi seguaci.