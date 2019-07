Anna Safroncik è la nuova fiamma dell’ex di Diletta Leotta?

Matteo Mammì, ex compagno di Diletta Leotta, pare abbia trovato anche lui un nuovo amore: le indiscrezioni, infatti, svelano che accanto all’imprenditore ci sia l’attrice Anna Safroncik.

Sono trascorse solo alcune settimane da quando la conduttrice Sky ha ufficializzato la fine della sua relazione con il neo consulente di Mediapro e da quando è stata beccata in compagnia del nuovo amore, il pugile Daniele Scardina. Secondo il gossip lanciato da Dagospia, però, anche Matteo Mammì avrebbe voltato pagina e iniziato a vivere una nuova storia con Anna Safroncik. “ In queste ore i due piccioncini sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine-settimana di passione – si legge sul sito di informazione - . Secondo i soliti ben informati la scintilla tra i due sarebbe scoccata da poche settimane ma c’è chi giura che non si tratta di un fuoco di paglia ”.

Per il momento, dunque, la liaison tra Matteo Mammì e Anna Safroncik resta semplicemente un rumors. Nessuno dei diretti interessati ha commentato il gossip e sui profili social dell’attrice non vi è traccia dell’ex manager Sky. Come raccontato su Instagram, la Safroncik si sta godendo dei giorni di meritato relax proprio in Sardegna, ma in nessuno dei suoi post compare (anche solo per sbaglio) Matteo Mammì. L'attrice, infatti, ha postato immagini e storie al mare e in una nota e lussuosa gioielleria, ma è stata ben attenta a non mostrare chi fosse accanto a lei. È possibile, dunque, come svelato nelle ultime ore, che i due abbiano deciso di mantenere l’assoluto riserbo su questa frequentazione appena iniziata e che decidano, solo più in là, di uscire allo scoperto.