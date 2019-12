Anne Hathaway è diventata mamma per la seconda volta

Anne Hathaway e Adam Shulman sono diventati genitori per la seconda volta. L'attrice statunitense ha dato alla luce il secondogenito nei giorni scorsi e nelle ultime ore sono uscite le prime fotografie della famiglia allargata, pubblicate dal Daily Mail. La Hathaway avrebbe dovuto partecipare alla prima della sua ultima pellicola “Dark Waters” lo scorso 13 novembre, ma non presenziò all'evento, motivando l’assenza sui social “per una grande ragione”.

Anne Hathaway aveva annunciato via Instagram a fine luglio che era in attesa del secondo figlio insieme al marito. L'attrice aveva dedicato al lieto evento un lungo post social per raccontare le difficoltà incontrate per il concepimento e ammettendo di aver avuto problemi di infertilità. La notizia aveva fatto il giro del mondo per la schiettezza con cui l'attrice, premio Oscar nel 2013, aveva affrontato una tematica così delicata, ma l'aveva anche avvicinata virtualmente a tutte quelle coppie che affrontano le stesse difficoltà.