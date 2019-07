Antonella Clerici delusa dalla Rai: "Meglio non essere nella mia mente in questo momento"

La grande esclusa della prossima stagione Rai è senz'altro Antonella Clerici, che dopo aver lasciato la conduzione della Prova del Cuoco sembra non trovare più posto nella tv pubblica. Nelle ultime due stagioni è stata al timone di Sanremo Young con successo ma la Rai non ha rinnovato il festival musicale dei giovanissimi e Antonella Clerici è rimasta in panchina.

Molte sono state le polemiche per questa scelta aziendale, per tanti incomprensibile vista la professionalità e l'esperienza della bionda conduttrice. La sua figura è stata al centro di alcune domande poste durante la conferenza di presentazione dei palinsesti che si è tenuta oggi, ma la dirigenza Rai si è premurata di rassicurare sul futuro di Antonellina.

Pare che siano in cantiere alcuni progetti per lei da sviluppare nel corso della stagione. Tuttavia, a settembre Antonella Clerici non avrà alcuna certezza e i suoi fan non potranno sperare di vederla in conduzione nel breve periodo. Una situazione che evidentemente non è gradita nemmeno alla conduttrice, che con eleganza e sincerità non teme di far emergere il suo pensiero in merito alla situazione. Su Twitter sono diversi gli utenti delusi da questa decisione della Rai e uno di loro, tra il serio e il faceto, mentre si svolgeva la presentazione dei palinsesti - a cui la Clerici non ha presenziato – ha affermato che sarebbe voluto essere nella testa di Antonellina. Lei non ha mancato l'occasione per rispondere con ironia, lasciando un laconico “ meglio di no ” con una faccina sorridente.

Meglio di no — Antonella Clerici (@antoclerici) 9 luglio 2019

Con solo tre parole Antonella Clerici ha espresso chiaramente quale possa essere il suo pensiero in merito al trattamento riservatole dalla Rai e ha ribadito la sua amarezza anche su Instagram. Anche qui la conduttrice ha voluto rispondere agli utenti che si chiedevano come mai a una professionista come lei non fosse stato affidato nemmeno un programma. A un utente che le ha espressamente chiesto se fosse anche una sua scelta, Antonella Clerici ha risposto con un eloquente: “Noooooo.” La posizione della Clerici farà discutere ancora ancora a lungo negli ambienti televisivi.

La Rai, per non lasciarla completamente digiuna per la stagione che prenderà il via il prossimo settembre, ha proposto ad Antonella Clerici lo speciale Telethon in onda a dicembre, in attesa di nuovi sviluppi. Nel frattempo, chi torna in Rai con un programma tutto suo dopo tanto tempo è Lorella Cuccarini, che sarà al timone de La Vita in Diretta con Alberto Matano per sfidare la corazzata di Pomeriggio5.