Antonella Clerici: "Tornare a La Prova del Cuoco? No, è finita un’epoca"

Il 7 dicembre prossimo, Antonella Clerici tornerà in prima serata su Rai 1 per condurre, insieme a Carlo Conti, la 62esima edizione de Lo Zecchino d’Oro.

Non un impegno, ma un divertimento per la conduttrice che, negli ultimi periodi, la tv di Stato ha preferito lasciare a casa. Così, in occasione della conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale dedicata ai più piccoli, la Clerici ha colto la palla al balzo per rispondere ad alcune curiosità dei giornalisti e di chi continua a parlare di un suo possibile ritorno a La Prova del Cuoco. Al timone del cooking show fino al 2018, la conduttrice ha lasciato dopo una serie di vicissitudini personali e private che l’hanno spinta a volersi dedicare alla famiglia e agli affetti, mettendo in secondo piano il lavoro. Il suo obiettivo era quello di dedicarsi a programmi in prima serata che la impegnassero meno rispetto a La Prova del Cuoco, ma questo non è avvenuto nonostante alcuni accordi presi con i dirigenti.

“ Io sono a disposizione della Rai, come si sa, la mia concentrazione è sullo Zecchino – ha chiarito la Clerici in conferenza stampa - . E poi su Telethon. Poi vedremo. Spero di fare in primavera un prime time, ho tante idee, non mi mancano. Sono a disposizione, ma non dipende da me. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi ”. Al momento, tuttavia, la conduttrice ha confermato di non aver ancora ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte dei vertici di Viale Mazzini. “ Io a La Prova del Cuoco? Mi sembra prematuro parlare di futuro. Sono trasparente, se ci sono novità, le racconterò, senza fare pre-tattiche – ha precisato lei che, riguardo un possibile ritorno al cooking show di Rai 1 è stata molto chiara - . Se voglio tornare a La Prova del Cuoco? Non mi sembra corretto parlarne perché il programma adesso ha una conduttrice, Elisa Isoardi: il programma è suo adesso ”. “ Non ci penso proprio – ha aggiunto - . Potrei pensare di fare una cosa magari diversa. Tornare a La Prova del Cuoco così com'è, no. È finita un'epoca. In futuro non so, tornare al daytime dipenderà da una serie di cose. Il mio contratto con Rai è in scadenza a giugno. Magari lo farò altrove, non so dire ”.

Per il momento, dunque, sembra che le sorti di Antonella Clerici siano ancora poco chiare. Sul futuro della conduttrice, infatti, aleggia un alone di mistero che potrebbe costringerla ad emigrare su altre emittenti televisive salutando definitivamente “mamma Rai”.