Antonella Fiordelisi contro Eleonora D'Alessandro: "Delinquenti, eri complice di Alessio Bruno"

A poche ore dalla replica di Eleonora D'Alessandro all'intervista di Francesco Chiofalo sul settimanale Di Più arriva la risposta di Antonella Fiordelisi e dello stesso Chiofalo. I due hanno deciso di replicare alle dure parole della fidanzata di Alessio Bruno sotto un post Instagram di Isa e Chia, un sito di gossip. Tramite i suoi social, la D'Alessandro ha categoricamente smentito che Alessio Bruno in questo momento si trovi in carcere, come dichiarato da Chiofalo, e che lo stesso abbia mai cercato la famiglia per offrire il suo sostegno.

A lanciare le accuse più pesanti contro Eleonora D'Alessandro è Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo: “ Quanto mi fa pena questa ragazza! E pensare che Francesco da grande uomo le ha anche scritto in privato dicendo che per qualsiasi cosa lui le stava vicino! La gente fa veramente schifo. Vai a lavorare invece di attaccare amici per farti 2 articoli. Allibita. ” La ragazza, salita alle cronache rosa per essere stata virtualmente corteggiata da Higuain qualche anno fa, ha poi rincarato la dose: “ Non è colpa mia se il tuo ragazzo per portarti in vacanza è stato costretto da te a vendere la cocaina ... tu sapevo tutto sei sempre stata sua complice ... che non sapessi da dove venivano tutti i soldi di Alessio se permetti non ci crede proprio nessuno ... quindi zitta e metti la testa sotto la sabbia ... che siete due delinquenti tu e il tuo ragazzo. ”