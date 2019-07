Temptation Island, Francesco Chiofalo vicino ad Alessio Bruno in carcere

Fa discutere molto il caso di cronaca che vede protagonista Alessio Bruno. L'ex volto di Temptation Island ed ex fidanzato di Valeria Bigella è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere e al pagamento di una multa di 14mila euro. E sul caso di Bruno, hanno voluto avere voce in capitolo l'ex ragazza del condannato e l'ex tentatore del docu-reality sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi, Francesco Chiofalo.

"Attualmente Alessio si trova in carcere: piange e si dispera per quello che ha fatto- ha fatto sapere Chiofalo, in una nuova intervista concessa al noto rotocalco DiPiù-. Ho contattato la sua famiglia, ho detto loro che per qualunque cosa io sono qui, ma certo Alessio ora deve fare i conti soprattutto con se stesso e con i suoi errori".

Chiofalo commenta l'arresto di Bruno