Antonio Caprarica contro Meghan Merkle: "Mai come Diana, lei recita"

Ospite del salotto di Federica Panicucci a Mattino 5, il giornalista Antonio Caprarica si è scagliato contro Meghan Markle: "Non sarà mai come Diana, lei recita e sarà un'attrice per tutta la vita".

A scatenare la reazione dello storico corrispondente Rai da Londra sono state le immagini del viaggio in Africa dei Duchi di Sussex e in particolare quelle in cui la giovane coppia ripercorre i luoghi in cui Lady Diana affrontò la sua battaglia conto le mine antiuomo. Antonio Caprarica prima usa i guanti di velluto: "Queste immagini ci hanno restituito l’Harry che tutti amavano, sono le immagini più spontanee, è capace davvero di gesti di solidarietà verso gli altri".

Ma queste parole delicate lasciano il posto ad una considerazione sull'eterno "spettro" di Lady D: "Il dramma della famiglia reale oggi è sempre il paragone con il fantasma di Diana, un paragone che non investe solo tutte le donne ma perfino il figlio".

E le prime parole dure di Antonio Caprarica sono rivolte proprio al Principe: "Harry non ha resistito alla tentazione di scimmiottare la madre, mi ha fatto un’impressione negativa". Il giornalista ha spiegato: "Questa passeggiata fatta da Diana vent’anni fa era un gesto rivoluzionario e di coraggio, la fece due volte attraverso mine davvero presenti". "Rifarla oggi non ha poi molto senso".

Le frasi più taglienti, però, arrivano quando il giornalista mette a confronto l'indimenticata Diana Spencer con la Duchessa di Sussex: "C’è una differenza radicale, lei aveva una generosità di cuore che per Meghan Markle è una recita". I termini sono forti ma Antonio Caprarica sembra molto convinto della sua analisi e rincara la dose: "Lei sarà un’attrice per tutta la vita ed è stata scritturata per questa parte".

A far da contraltare a queste dichiarazioni arriva l'intervento di Candida Morvillo che - più che a difendere Meghan Markle - prova a smitizzare la figura di Diana, descritta come "una donna fragile che continuava a commettere errori". "C’è la morte che l’ha consacrata principessa del popolo, altrimenti l’avremmo ricordata per la sua incapacità di rispondere al ruolo per il quale era stata scritturata", ha chiosato con duro realismo la giornalista.

