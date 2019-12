Aqua, la band di "Barbie Girl", lancia il 90’s Nostalgia Tour

Era l'estate del 1997 quando la band danese Aqua si impose nel panorama musicale internazionale con la hit "Barbie Girl", adesso - ad oltre 22 anni di distanza - il gruppo annuncia il ritorno sulle scene con il 90’s Nostalgia Electric Circus Tour.

Il tour, che mira a far breccia nei cuori dei nostalgici dell'electropop e della eurodance degli anni Novanta, al momento prevede cinque tappe in Canada nel giugno 2020, ma è possibile che ci sia un debutto anticipato ad aprile in occasione del Coachella, in California. Insieme agli Aqua, sul palco ci saranno anche gli italianissimi Eiffel 65, arrivati al successo mondiale con Blue (Da Ba Dee) alla fine dello scorso millennio, il duo belga 2 Unlimited, che si impose nel 1993 con la hit "No Limits", Haddaway, che nello stesso anno sfornò "What is love", e Jenny la cantante del gruppo svedese Ace of Base, che si fece conoscere al mondo col brano "All that she wants" del 1992.

La notizia del ritorno sulle scene degli Aqua, era stata precedentemente annunciata dalla frontwoman del gruppo, Lene Nystrøm, che aveva pubblicato una foto insieme agli altri due membri della band, René Dif e Søren Rasted, chiusi in una scatola simile a quella della bambola che li ha resi famosi. In quella foto, Lene aveva annunciato grandi novità; qualche giorno dopo, l'account ufficiale del gruppo ha pubblicato il manifesto con i dettagli del 90's Nostalgia Tour.

Dopo il successo dei primi due album, "Aquarium" del 1997 e "Aquarius" del 2000, gli Aqua non sono stati molto prolifici nella produzione di nuovi brani e l'unico e ultimo loro lavoro successivo è "Megalomania" del 2011, che, però, non è riuscito ad eguagliare il successo dei primi lavori. Sebbene la loro carriera non sia poi così memorabile, gli Aqua sono riusciti ad imporsi nell'immaginario collettivo grazie a canzoni leggere dai ritornelli orecchiabili e grazie anche allo stile "cartoonesco" dei loro videoclip.

La canzone "Barbie Girl", anche se non verrà annoverata tra le pietre miliari della storia della musica, è un brano che ha segnato un'intera generazione che ancor oggi ricorda il semplice motivetto. Agli Aqua il pezzo ha regalato una relativa immortalità ma anche qualche grana: la Mattel, infatti, fece causa alla loro etichetta discografica per l'uso non autorizzato del brand della bambola più famosa al mondo, per giunta in un contesto in cui si potevano rintracciare elementi di natura sessuale. La richiesta di Mattel di ritirare le copie del disco, però, venne respinta da un giudice.

